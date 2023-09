Alice to Therese no Maboroshi Kōjō sta per arrivare: ecco il trailer finale

Lo staff del film anime originale di Mari Okada e MAPPA Alice to Therese no Maboroshi Kōjō (La fabbrica illusoria di Alice e Therese) ha svelato il trailer finale del film lunedì.

Il film sarà presentato in anteprima venerdì e avrà come protagonisti Junya Enoki, il doppiatore di Yuji Itadori in Jujutsu Kaisen, nei panni della protagonista quattordicenne Masamune Kikuiri, Reina Ueda nei panni della compagna di classe di Masamune, Mutsumi Sagami, e Misaki Kuno nei panni della misteriosa ragazza Itsumi.

Il film è incentrato su Masamune, studente del terzo anno di scuola media, che vive in una città in cui il tempo si è fermato perché un'improvvisa esplosione in un'acciaieria ha bloccato tutte le uscite della città. Per sperare di tornare un giorno alla normalità, agli abitanti della città è vietato cambiare e vivono la loro cupa quotidianità. L'enigmatico compagno di classe di Masamune, Mutsumi, lo conduce un giorno al quinto altoforno dell'acciaieria e lì incontra una ragazza selvaggia come un lupo che non sa parlare. L'incontro tra Masamune e queste due ragazze sconvolge l'equilibrio del mondo. L'inarrestabile "impulso amoroso" dei ragazzi e delle ragazze stanchi della loro vita quotidiana inizia a distruggere il mondo.

Mari Okada sta scrivendo e dirigendo il film, annunciato originariamente dallo Studio MAPPA nel 2021. Okada è anche accreditato per l'opera originale. Okada ha anche scritto un romanzo del film che Kadokawa Bunko ha pubblicato il 13 giugno.

Tadashi Hiramatsu è l'assistente alla regia, mentre Yuriko Ishii (Another, Persona -trinity soul-) disegna i personaggi e funge da direttore capo dell'animazione. Kazuki Higashiji (Angel Beats!, Hanasaku Iroha - Blossoms for Tomorrow, The Piano Forest) è il direttore artistico. Tutti i suddetti animatori hanno collaborato al film Maquia - When the Promised Flower Blooms di Okada. Masaru Yokoyama (Her Blue Sky, Horimiya) compone le musiche. La Warner Bros. distribuisce il film.

La cantautrice Miyuki Nakajima interpreterà la sigla del film, intitolata "Shin-on" (Heartbeat). È la prima volta che la cantante veterana esegue una sigla per un anime o un gioco e Okada le ha chiesto personalmente di realizzare la sigla lo scorso autunno. All'inizio, Nakajima si è meravigliata della richiesta, dal momento che conosce poco gli anime e i giochi. Tuttavia, dopo aver letto la sceneggiatura di Mari Okada, si è convinta e ha creato la canzone appositamente per il film.