Alice to Therese no Maboroshi Kojo: disponibile la opening del film anime

Alice to Therese no Maboroshi Kōjō, anche semplicemente abbreviato con Maboroshi, è una delle prossime uscite di punta previste dallo Studio MAPPA, lo stesso di CHainsaw Man, l'Attacco dei Giganti e tanti altri. Il film, nato dalla mente di Mari Okada, arriverà questo 15 settembre.

Lo staff del film anime originale di Mari Okada e MAPPA Alice to Therese no Maboroshi Kōjō, tradotto La fabbrica illusoria di Alice e Therese, ha rivelato venerdì un video musicale animato con filmati e la sigla della cantautrice Miyuki Nakajima dal nome " Shin-on", letteralmente Battito cardiaco.

La storia del film racconta infatti la dolce storia d'amore di due giovani ragazzi che si innamorano in un mondo fantastico. Il trailer di Maroboshi è disponibile qui.

Questa è la prima volta che la cantautrice Miyuki, una veterana del settore, esegue una sigla per un anime o un gioco. Le canzoni di Nakajima sono infatti solo apparse nelle colonne sonore di altri anime. Mari Okada ha chiesto personalmente a Nakajima la sigla lo scorso autunno. All'inizio, Nakajima si è interrogata sulla richiesta poiché sa poco di anime o giochi; tuttavia, Nakajima si convinse dopo aver letto la grandiosa sceneggiatura di Okada e creò la canzone appositamente per il film.

Il film avrà come protagonisti Junya Enoki, voce di Yuji Itadori di Jujutsu Kaisen, nel ruolo della protagonista quattordicenne Masamune Kikuiri, Reina Ueda, voce di Miyo Saimori del recente anime My Happy Marriage (Il mio matrimonio felice su Netflix) nel ruolo della compagna di classe di Masamune alias Atsumi Sagami, e Misaki Kuno, Hawk in The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments, nel ruolo della misteriosa ragazza Itsumi.

A proposito di Junya Enoki, il doppiatore del protagonista di Maboroshi e la voce di Yuji Itadori di Jujutsu Kaisen ha contratto il COVID e non potrà partecipare alla presentazione di Alice to Therese no Maboroshi Kōjō.

La storia è incentrata su due giovani ragazzi, residenti in una città rinchiusa da delle mura dopo un'improvvisa esplosione. Tutti i cittadini sono costretti a condurre una monotona realtà, ma Masamune e Atsumi, assieme ad una ragazza misteriosa, rischieranno di sconvolgere l'equilibrio del mondo per via dell'amore che proveranno l'uno verso gli altri.