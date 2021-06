Alice to Therese no Maboroshi Kojo: trailer e poster del nuovo film di MAPPA e Mari Okada

Il MAPPA Stage 2021 continua a regalare grandi sorprese, e dopo il primo trailer di Chainsaw Man e la key visual de L'Attacco dei Giganti 4: Parte 2, è stato annunciato anche un nuovo film in uscita nel prossimo futuro, prodotto da Studio MAPPA e scritto dalla talentuosa Mari Okada (Maquia, Ano Hana).

Il cima all'articolo potete dare un'occhiata al primo trailer del film anime Alice to Therese no Maboroshi Kojo (lett. Alice e Therese nella fabbrica dell'illusione), descritto dall'autrice come "la storia di due ragazzi innamorati in un mondo fantastico", che per restare insieme dovranno combattere il destino usando l'amore come arma. Nonostante la premessa un po' banale il trailer sembra incredibilmente ispirato, e le animazioni sono di altissimo livello.

Oltre ad aver mostrato la clip in questione, MAPPA ha anche annunciato che l'autrice Mari Okada dirigerà l'opera, e che character design e direzione artistica saranno rispettivamente affidati a Yuriko Ishii (Another, Maquia) e Kazuki Higashiji (Angel Beats!, Charlotte). Infine, la musica sarà curata dal maestro Masaru Yokoyama (Her Blue Sky, Horimiya). Per il momento non è stata rivelata la data d'uscita, ma i rappresentanti dello studio hanno affermato che si tratta di uno dei progetti futuri più importanti in assoluto.

E voi cosa ne dite? Vi ispira questo primo trailer? Ditecelo nella sezione commenti!