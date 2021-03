Alice in Wonderland: il manga tratto dal capolavoro di Tim Burton arriva presto in Italia

Dopo Blue Lock e la riedizione di City Hunter, Planet Manga ha svelato il titolo del terzo manga in uscita a luglio, ovvero Alice in Wonderland di Jun Abe. L'opera, proposta in un cofanetto che raccoglie entrambi i Volumi, è un adattamento dell'omonimo film campione di incassi di Tim Burton, ed è stato serializzato in 12 capitoli tra 2009 e 2010.

Nella nostra previsione del 22 marzo avevamo varato l'ipotesi Alice in Borderland, rivelatasi incorretta visto che i diritti appartengono ancora a Flashbook Manga, suggerendo anche alcune alternative come Okairi Alice di Shuzuo Oshimi, Alice in Murderland di Kaori Yuki o l'ottimo Black Butler. Planet Manga ha invece optato per qualcosa di assolutamente imprevedibile, ma che farà sicuramente felici tutti gli appassionati Disney.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che il manga è un adattamento del film di Tim Burton, tratto a sua volta dal capolavoro "Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie" dello scrittore inglese Lewis Carroll. Adattamento in realtà non è il termine esatto, visto che la storia di Jun Abe si presenta più come una sorta di retelling che come una trasposizione 1:1, ma è comunque più fedele al film rispetto al racconto originale. Il prezzo sarà svelato nel prossimo numero di "Anteprima".

E voi cosa ne pensate? Vi interessa? Fateci sapere le vostre prima impressioni su questi annunci lasciando un commento nel riquadro sottostante!