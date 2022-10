Alicia Keys diventa Beerus: ecco il costume di Halloween dedicato a Dragon Ball Super

Chi, se non Beerus è il personaggio di Dragon Ball Super più adatto a rappresentare la festa di Halloween? Questo deve aver pensato Alica Keys, che per la giornata più tenebrosa dell'anno ha vestito i panni del Dio della Distruzione.

La notte delle streghe è alle porte e tutti sono pronti a festeggiare alla ricerca di dolcetti, o perché no scherzetti. Tra vampiri, fantasmi, zombi e quant'altro, per la notte di Halloween si aggira un essere misterioso e potente. Con il manga di Dragon Ball Super ancora in pausa, anche Lord Beerus vuole festeggiare e riempirsi lo stomaco di golosità umane.

Nel corso di un esclusivo party privato a cui hanno preso parte alcuni dei più famosi VIP internazionali, Alicia Keys ha sfoggiato un costume glamour e al tempo stesso curioso. La star statunitense ha deciso di sorprendere i presenti vestendo i panni di Beerus. Da Dio della Distruzione a Dio di Halloween in un solo attimo.

Nel video che trovate in calce all'articolo, vediamo una spensierata Keys divertirsi e fare festa con indosso il costume di Beerus. A quanto pare la cantante e attrice deve essere una fan sfegatata di Dragon Ball Super, e in particolare del personaggio che rappresenta la distruzione. Che anche lei sia in attesa dell'anime settimanale di Dragon Ball Super?