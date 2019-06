Alien: la Dark Horse annuncia una nuova serie incentrata sui Marine Coloniali

I lungometraggi di Alien rappresentato un esempio per la fantascienza moderna, e anche il fumetto ha abbracciato questo fortunato franchise grazie alle pubblicazioni della Dark Horse Comics, che questa volta ha inaugurato una nuova serie che approfondirà le vicende dei Marine Coloniali, apparsi per la prima volta in Aliens.

La nuova serializzazione prenderà il nome di Aliens Colonial Marines: Rising Threat e sarà curata dal prolifico scrittore della serie, Brian Wood ( Aliens: Defiance, Sword Daughter), dall'artista Werther Dell'Edera (Briggs Land, X-Force) e dal colorista Michael Atiyeh (Anthem, Halo: Initiation) con il lettering di Nate Piekos. Ecco una breve sinossi della nuova capitolazione:

" Aliens Colonial Marines: Rising Threat scava nelle origini dei primi anni di formazione dei Marine Coloniali. Legandosi agli eventi del prossimo videogioco di Cold Iron Studios, questa nuova serie introduce Olivia Shipp, leader di una squadra di Marine stanti della guerra, che ha disobbedito agli ordini di salvare i sopravvissuti di una raffineria sotto assedio.

Il primo numero della serie (di otto) sarà messo sul mercato il 18 Settembre ed è già disponibile per il preordine."

I fan della mitologia di Alien, in attesa di una nuova pellicola, possono dilettarsi con l'universo fumettistico, che si preoccupa di approfondire dei dettagli che nei lungometraggi vengono spesso trascurati o lasciati all'interpretazione dello spettatore. Gli ultimi film di Scott, Prometheus e Alien Covenant, si sono configurati come dei prequel del franchise e sembra che ce ne sia un terzo in sviluppo, dopo le discussioni sul futuro cinematografico di Alien da parte del regista con Disney.