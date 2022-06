Aliens Area, la serie di Fusai Naba debutta su MangaPlus

Come rivelato da qualche settimana, a giugno Weekly Shonen Jump avrebbe lanciato nuove serie. Una di queste, è Aliens Area. Il manga firmato Fusai Naba fa il suo debutto ufficiale sul catalogo di MangaPlus, il servizio digitale completamente gratuito di Shueisha.

Shueisha ha sostituito la conclusione di Ayashimon e Protect Me, Shugomaru! lanciando altrettante serie. Insieme al debutto di RuriDragon, su MangaPlus arriva anche Aliens Area. Sulla piattaforma, esclusivamente in lingua inglese, sono già disponibili i primi due capitoli, con uno nuovo in uscita ogni domenica alle ore 17:00.

Aliens Area è ambientato a Tokyo e segue le vicende del liceale Tatsumi Tatsunami, il quale ha perso i genitori sin da quando era un bambino. Per mantenere i suoi fratelli più piccoli, svolge diversi lavori part-time. Tuttavia, un giorno, il suo corpo cambia improvvisamente e a casa sua compaiono degli esseri misteriosi. Per proteggere i suoi cari e il pianeta Terra, Tatsumi deve risvegliarsi. “Loro”, sono già qui.

Il successo di questa nuova serie manga fantasy d’azione sarà di fondamentale importanza per la crescita di MangaPlus e per il tanto vociferato debutto della lingua italiana sulla piattaforma di Shueisha. E voi, avete già letto le prime pagine dell’opera? Fateci sapere cosa ne pensate attraverso un commento nel box sottostante.