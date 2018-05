All Might sfida Saitama di One-Punch Man a braccio di ferro in una divertente fan art

Vi siete mai chiesti chi sia più forte tra Hulk e La Cosa? La domanda è tipica di chi vuole sapere chi vincerebbe in uno scontro diretto tra due supereroi. Ora traslate il tutto nei manga, e nello specifico in quel filone shonen supereroistico di cui fanno parte My Hero Academia e One-Punch Man. Chi vincerebbe tra All Might e Saitama?

Su Reddit, una fan art, che potete trovare in calce alla notizia, ha fatto discutere i fan su come sarebbe andata una sfida tra All Might e Saitama. I due sono potentissimi eroi nelle loro rispettive serie e il loro potere è fuori scala. Quando si tratta di My Hero Academia, All Might è il simbolo della pace, una figura da cui trarre ispirazione, ed esercita il potere inimmaginabile del One For All. E Saitama? Beh, l'eroe di One-Punch Man ha salvato la Città Z in innumerevoli occasioni, ma esclusa la sua potenza è uguale a tutti noi - se non peggio. Tuttavia, la sua completa mancanza di limiti lo ha aiutato a diventare un eroe che può eliminare chiunque con un solo colpo.

Quindi, tra i due supereroi la sfida sarebbe certamente interessante, anche se sappiamo già tutti che vincerebbe (come sempre) Saitama. Come potete vedere nell'immagine in calce, All Might cerca di spingere il pugno di Saitama verso il basso in una sfida a braccio di ferro, ma quest'ultimo non se ne accorge nemmeno. Invece, il nostro eroe pelato sembra preoccupato per All Might e per la sua improvvisa agitazione.

Le sfide tra super sono cosa buona e giusta, ma Saitama è One-Punch Man, e non perderà mai -al massimo si dilungherà in sciocche osservazioni.