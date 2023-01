Il nuovo alleato di Boruto sarà la causa della prossima guerra ninja?

Il mondo ninja di Boruto: Naruto Next Generations vive sotto la minaccia dell'attacco di Code, colui che ha ereditato la volontà degli Ootsutsuki di creare un nuovo Frutto del Chakra. Ma piuttosto che il Kara, sarà una guerra interna che causerà la fine del Villaggio della Foglia?

La faida tra Boruto e Kawaki sta per scoppiare. In attesa di capire la causa del loro scontro nel flash forward dell'opera, Kawaki si è già macchiato dell'omicidio di Boruto per impedire a Momoshiki Ootsutsuki di impadronirsi del corpo del figlio del Settimo Hokage. L'ex recipiente di Isshiki è fedele alla sua causa e per amore di Naruto farebbe di tutto, persino uccidere per la seconda volta quello che considera come un fratello.

Boruto è un tutt'uno con Momoshiki, con l'Ootsutsuki che riesce a interagire mentalmente con colui che aveva marchiato con il Karma. I due stanno incominciando a comprendersi, un po' come avvenne tra Kurama e Naruto, ma c'è qualcuno che non gradisce questa storia.

In Boruto capitolo 76 Kawaki si accorge che suo fratello è in grado di condividere i suoi pensieri con Momoshiki, con quest'ultimo che stava per svelare la bugia di Amado e rivelare la verità sui poteri di Eida. Prima che potesse farlo, tuttavia, Momoshiki è stato interrotto da Kawaki, il quale lo invita a mostrarsi e a combattere con lui.

Mentre Boruto stava cercando di stringere una nuova alleanza, Kawaki potrebbe aver gettato le basi per quella che sarà la prossima guerra ninja. Lo scontro chiamato da Kawaki potrebbe distruggere il Villaggio della Foglia causando diverse reazioni a catena. Per soddisfare il desiderio di Eida, Daemon si schiererebbe dalla parte di Kawaki aiutandolo a combattere Borushiki. Con Code all'orizzonte questa è una battaglia fratricida che i vertici di Konoha non possono permettersi.