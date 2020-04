Tutta l'allegria di Rufy in questo splendido cosplay di One Piece al femminile

Echiro Oda ha il merito di aver dato origine a una serie che rimarrà nella storia, una serie che sarà immortale e che anche le generazioni future leggeranno e vedranno. Con One Piece ha creato qualcosa di fantastico, un mondo fuori dal normale e un protagonista talmente iconico da segnare generazioni intere di ragazzi, da segnare un intera epoca.

Rufy è l'allegro eterno bambino che rincorre i propri sogni senza esitare. Un ragazzo privo di qualsiasi avidità o cattiveria, ma forte di un'ambizione che lo spinge a superare i propri limiti e a raggiungere tutti gli obiettivi che si prefigge. Durante i quasi mille capitoli di One Piece lo abbiamo visto in molte situazioni diverse e in stati d'animo differenti. Allegro, triste, arrabbiato, disperato, infuriato, ma al di là di tutto, ciò che più ricorderemo oltre al cappello di paglia, sarà l'enorme sorriso che riesce a tirar fuori in qualsiasi situazione, l'ironia genuina che risplende anche nei momenti più bui e difficili.

Ebbene, quest'oggi vogliamo sottolineare proprio l'aspetto giocoso di Rufy, attraverso un cosplay realizzato davvero molto bene. Un cosplay che rappresenta il nostro pirata preferito non nel consueto aspetto maschile, ma nei panni di una donna che riesce, con la propria allegria, a trasmettere il carattere gioioso che contraddistingue Cappello di Paglia.

Il costume è stato realizzato dalla cosplayer @itsmearien che due giorni fa ha condiviso su Reddit la foto che la ritrae nei panni del pirata più famoso del mondo. Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, la ragazza è riuscita a fornirci non solo una versione femminile credibile del personaggio, ma anche la possibilità di immaginare meglio come Rufy sarebbe potuto essere se Oda avesse deciso di creare un protagonista donna anziché maschio.

Il costume è ben fatto, l'inconfondibile e immancabile il cappello di paglia ricorda moltissimo nel colore quello originale. La cosplayer indossa una fascia bianca a coprire il seno, con sopra una giacca rossa dai bottoni dorati che ricorda molto quella del manga. Da notare anche il tocco in più data dalla cicatrice disegnata sotto all'occhio, proprio come l'ha Rufy.

Cosa ne pensi di questo cosplay di genere di Cappello di Paglia? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

