Alma di Shinji Mito arriva con un esclusivo box da collezione firmato J-POP Manga

Attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito web ufficiale, J-POP Manga ha presentato Alma di Shinji Mito, una miniserie in quattro volumi che debutterà in Italia nei primi di marzo, anche in edizione da collezione. Ecco tutti i dettagli sull’annuncio dell’editore.

Dal 2 marzo 2022, Alma del giovane e promettente Shinji Mito fa il suo esordio in fumetteria, store online e libreria. Questo, fa seguito al debutto di Chocolatier - Cioccolata per un cuore spezzato di J-POP. L’opera, in quattro volumi, arriverà in edizione normale, al costo di 6,50 euro a volume, oppure in edizione con box da collezione al prezzo di 26 euro.

Il racconto scritto e illustrato da Mito segue le vicende di Rei, il quale, in un mondo devastato dalle guerre, è costretto a non fermarsi mai e a proseguire in un viaggio infinito. La sua unica speranza è quella di non restare l’ultimo umano sulla faccia del pianeta. Alma arriva poco dopo la presentazione J-POP di Under Ninja.

Dopo aver perduto Rice, ragazza che per quindici anni ha vissuto con lui, Rei si mette in viaggio e incontra, per la prima volta, altre persone. Cercando di evitare l’estinzione del genere umano, parte alla volta dell’Alma, il quartier generale dei gijin. Qui, scopre un’amara verità. Tutti gli umani di quel mondo, eccetto lui, sono dei cloni.