Una Aloy a caccia nel cosplay a tema Horizon Zero Dawn: le foto di FenixFatalist

Guerrilla Games è un team che si è fatto un nome negli ultimi anni grazie a due IP nello specifico, sviluppate sotto l'ala di Sony. Fino a una decina di anni fa, il gruppo si occupava di Killzone, mentre recentemente ha trovato nuova linfa nel capolavoro Horizon Zero Dawn che ha segnato indubbiamente la scorsa generazione.

In questo mondo post apocalittico, pubblicato nel 2017 per PlayStation 4 e solo nel 2020 per PC, abbiamo fatto la conoscenza di Aloy con cui abbiamo vissuto l'avventura di Horizon Zero Dawn contro le macchine. La ragazza dai capelli rossi è tornata poi con il DLC del primo videogioco, The Frozen Wilds, ma soprattutto tornerà tra qualche mese con il secondo videogioco della serie.

In attesa che i Guerrilla Games pubblichino l'attesissimo Horizon: Forbidden West, possiamo goderci un'altra versione della protagonista di quest'America dell'anno 3000. La cosplayer Fenix Fatalist proprio negli ultimi giorni ha voluto omaggiare il mondo creato da Guerrilla Games presentando un suo travestimento. Ovviamente, il cosplay è dedicato alla protagonista Aloy che Fenix Fatalist è riuscita a ricreare in tutti i suoi dettagli, facendo particolare attenzione alla manifattura del vestito e delle armi.

Le foto in basso dimostrano il grande lavoro effettuato dalla cosplayer, cosa ne pensate?