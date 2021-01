Quanto è alta Boa Hancock? Tutte le misure della splendida amazzone di ONE PIECE

Tramite i vari databook e angoli SBS dei tankobon, Eiichiro Oda arricchisce il proprio mondo e approfondisce i propri personaggi. Essendo ONE PIECE ricco di luoghi e individui, per di più intrecciati in tante trame e sottotrame, è a dir poco fondamentale tenere d'occhio anche questi piccoli particolari collaterali.

Soffermiamoci stavolta su un personaggio in particolare. L'imperatrice pirata Boa Hancock, ex membro dell'ormai sciolta Flotta dei Sette, è una delle donne più belle del mondo di ONE PIECE, se non addirittura la più bella a giudicare dalla reazione di molti. Dopo avervi mostrato a che figura mitologica è ispirata Boa Hancock, stavolta analizziamo tutti i dati fisici della piratessa serpente.

Ventinovenne prima del timeskip e trentunenne dopo, Boa Hancock è una donna alta 191 centimetri e il suo gruppo sanguigno è S. Oda si è anche concentrato nel rivelare quali sono le misure di Boa Hancock tramite uno sketch con Sanji: B111-W61-H91 sono i dati rivelati dal mangaka, e ciò indicherebbero una coppa J come taglia per il seno di Boa Hancock, secondo gli standard giapponesi. Almeno visivamente, il suo seno sembrava essere molto più ampio rispetto a quello di Nico Robin e Nami, anche se dopo il timeskip questa differenza è stata eliminata.

Boa Hancock è uno dei personaggi più amati dai fan di ONE PIECE e talvolta viene utilizzata anche per dei crossover. Un appassionato l'ha infatti unita a Orochimaru di Naruto con una fanart.