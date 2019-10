Altered Carbon: Resleeved, svelate nuove informazioni sulla premiere

Come forse già saprete, non troppo tempo addietro Netflix ha ufficialmente annunciato un nuovo progetto animato intitolato Altered Carbon: Resleeved, serie spin-off tratta dalla famosa serie televisiva serie televisiva, progetto che ha saputo riscuotere parecchio interesse tra i fan dell'opera originale.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore Netflix ha annunciato che l'opera verrà resa disponibile in tutto il mondo nella primavera del 2020, seppur al momento non siano stati rilasciati dettagli sulla specifica data d'uscita. Inoltre, l'occasione è stata sfruttata per mettere in mostra due nuove immagini dedicate alla produzione, di cui una visionabile a fondo news e l'altra cliccando sulla fonte di questa notizia. Infine, è stato rivelato che Anima, conosciuto soprattutto per il suo contributo a Kingsglaive: Final Fantasy XV - di cui è disponibile anche la nostra recensione sulle pagine di Everyeye - è stato posto come director della serie animata, mentre Dai Sato e Tsukasa Kondo sono stati accreditati come autori dell'intero progetto.

Secondo quanto precedentemente annunciato la nuova e attesa opera sci-fi dovrebbe andare a toccare alcuni nuovi punti visti solo di sfuggita all'interno della produzione originale, il tutto al fine ultimo d'esplorare nuovi elementi della mitologia che va a costituire l'intreccio narrativo dell'universo di Altered Carbon, seppur per il momento non siano ancora stati rivelate chiare informazioni a riguardo.