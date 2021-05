Quanto è alto Barbabianca? Tutte le misure possenti del personaggio di ONE PIECE

Barbabianca è stato sicuramente uno dei personaggi più importanti di tutto l’universo narrativo di ONE PIECE. L’imperatore, perito sotto gli attacchi congiunti di Barbanera e di tutta la sua ciurma dopo un'estenuante guerra contro la marina a Marineford, era un uomo colossale, dalla forza disumana e in possesso di un frutto del mare devastante.

Ma quali sono le misure ufficiali di quello che, nei suoi anni d’oro, è stato talmente forte da riuscire a rivaleggiare persino col re dei pirati Gol D. Roger? Edward Newgate, l’uomo più forte del mondo che gli spettatori dell’anime di ONE PIECE hanno rivisto di recente in un flashback, era alto molto, ma molto di più di un comune essere umano, precisamente 680 cm, coadiuvati da ben 298 kg di peso. Queste dimensioni hanno sempre permesso al pirata di sovrastare fisicamente qualunque avversario, come visto durante la guerra di Marineford, quando ha scaraventato in aria un avversario del calibro dell’Ammiraglio Akainu senza nessuno sforzo.

Come se non bastasse, la forza fisica donatagli dalla imponente muscolatura, sviluppata nel corso delle sue avventure nel Nuovo Mondo, era anche rafforzata dal potere del suo frutto del mare, quello poi misteriosamente rubato da Barbanera: si tratta del Gura Gura, il più potente Paramisha del mondo di ONE PIECE, che gli conferiva l’abilità di creare vibrazioni, utilizzate da Newgate per creare terremoti e maremoti. Si tratta di un potere tremendo, considerato in grado di distruggere l’intero mondo, ed insieme alle sovrumane doti fisiche del suo possessore ha permesso a quest’ultimo di diventare uno dei quattro Imperatori del mondo di ONE PIECE.