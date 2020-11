Quanto è alto Benji? La crescita del portiere insuperabile di Captain Tsubasa

Anche se il manga si chiama esclusivamente Captain Tsubasa, facendo capire che si concentra principalmente su un solo protagonista, in Italia l'anime storico sul calcio esordì col nome di Holly e Benji. Tuttavia, come nell'opera originale, il portiere Benji Price non si mostrò molto durante l'anime. Resta comunque molto amato dai fan.

Nel corso della serie lo vediamo comunque abbastanza da poter assaporare la sua crescita da portiere per una squadra elementare fino a componente di alto livello in un club europeo. Ripercorriamo la storia di Captain Tsubasa dal punto di vista di Benji Price/Genzo Wakabayashi per capire come si è evoluto il suo fisico e la sua altezza.

L'autore non ha rivelato l'altezza di Benji alle elementari se non all'ultimo anno di scuola e prima della partenza per la Germania. A 12 anni, con l'ultima partita insieme alla Nankatsu, Benji era alto 161 centimetri. All'ultimo anno di medie invece, quindi tre anni dopo, era cresciuto fino ai 170 centimetri.

Il suo sviluppo fisico è proseguito e, mentre Holly ha iniziato a giocare in Brasile, lui si è fermato in Germania giocando con l'Amburgo. Dopo questo periodo e la sua convocazione per la nazionale giapponese in occasione dell'arco narrativo Battle of World Youth, sappiamo che Benji ha raggiunto i 182 centimetri di altezza. Questa è rimasta praticamente immutata fino agli ultimi dati comunicati con gli archi più recenti, che stabiliscono 183 centimetri di altezza per Benji Price.