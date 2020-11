Quanto è alto Eren? La crescita del protagonista de L'Attacco dei Giganti

Li abbiamo visti in azione per tanto tempo, ognuno con i propri mezzi. Chi col dispositivo di manovra tridimensionale, chi con l'uso dei poteri misteriosi dei giganti. I protagonisti de L'Attacco dei Giganti ormai li conosciamo da tempo. Ma ci sono comunque alcune curiosità su di loro che vengono rivelate solo da volumi extra e dichiarazioni.

Un esempio è l'altezza di Eren Jaeger, il protagonista de L'Attacco dei Giganti. Ecco quanto è alto il protagonista del manga di Hajime Isayama.

Nel corso della storia, vediamo Eren crescere. Inizialmente è un bambino di circa 12 anni, ma poi passa ad essere un soldato e poi un giovane adulto nella stagione 4 de L'Attacco dei Giganti. Ovviamente cresce e per questo ha un'altezza diversa a seconda del punto della storia preso in considerazione.

Purtroppo il mangaka Hajime Isayama ha deciso di rivelare l'altezza di Eren Jaeger in un punto preciso della storia, ovvero quello che abbiamo visto per più tempo, tra gli eventi principali della stagione 1 e quelli della stagione 3. In questo frangente, Eren Jaeger è alto 170 centimetri. L'informazione arriva dal volume databook L'Attacco dei Giganti - Inside.

Ma come sappiamo, Eren è dotato anche del potere dei Nove Giganti. Principalmente può trasformarsi nel Gigante d'Attacco che è alto ben 15 metri. Quindi potremmo dire che Eren ha due altezze, a seconda della sua forma. Chissà se con la fine de L'Attacco dei Giganti, Hajime Isayama ci metterà a conoscenza anche delle ultime curiosità sui protagonisti della storia.