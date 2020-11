Quanto è alto Ken il Guerriero? Tutto sul fisico del guerriero di Hokuto

Negli anni '80 il successo in Giappone di Hokuto no Ken è stato poi esportato in tutto il resto del mondo. Da noi il personaggio era conosciuto come Kenshiro nell'anime, mentre il manga è stato pubblicato col nome di Ken il Guerriero. La sua iconica frase "Tu sei già morto" è rimasta impressa nella mente di tutti i fan.

La nascita del personaggio è dovuta anche a Bruce Lee e per questo, più il fato del contesto di arti marziali nel mondo post apocalittico, Ken il Guerriero non poteva avere un fisico da meno. Abbiamo assistito alla sua potenza più volte nella serie, ma vediamo numericamente quali sono i dati principali del fisico di Kenshiro.

Il guerriero di Hokuto è alto 185 centimetri e pesa ben 100 chili, dimostrando di avere una muscolatura eccezionale. Questa è talmente solida da riuscire a respingere anche proiettili di piccolo calibro. Grazie al volume giapponese Hokuto no Ken Special: All About the Man sappiamo anche altri dettagli sul suo fisico:

La circonferenza della testa è di 59 centimetri;

La circonferenza del collo è di 45 centimetri;

La circonferenza del torace è di 132 centimetri;

La circonferenza della vita è di 90 centimetri;

La circonferenza del bacino è di 105 centimetri;

La circonferenza del braccio è di 48 centimetri;

La lunghezza del braccio è di 87 centimetri;

La lunghezza della gamba è di 90 centimetri;

La circonferenza della gamba è di 63 centimetri.

Oltre a una capacità di presa sovrumana, sappiamo anche che il suo piede è lungo 29 centimetri, che corrisponde a circa un 45 nelle misure nostrane. Conoscevate tutte queste informazioni su Kenshiro?