Quanto è alto Meliodas? Il capitano dei The Seven Deadly Sins sotto i riflettori

Fin dalla sua prima apparizione, Meliodas ha colpito per la sua statura. Il gestore della taverna Boar Hat sembrava essere infatti un bambino, la cui testa spuntava a malapena tra i tanti avventori e sotto i calici di birra e le pietanze che portava. Il protagonista di The Seven Deadly Sins rimane poi tra i più bassi del gruppo.

Ora che The Seven Deadly Sins si è concluso, viene confermato che Meliodas non crescerà più. D'altronde, con la sua età, il picco di crescita l'avrà già raggiunto da un pezzo. Quindi, quanto è alto Meliodas? Vediamo insieme i dati distribuiti da casa editrice e autore.

Meliodas appare con la stessa altezza fin dall'inizio della serie e non importa se usa il potere demoniaco o meno, i centimetri che ha non cambiano. La vera altezza di Meliodas è di 150 centimetri ed è stata confermata durante il Festival del Combattimento, durante il quale affrontò Ban. Risulta essere quindi il personaggio tra i più bassi del manga e anime di The Seven Deadly Sins e anche più basso del fratello minore Zeldris, il quale ha un paio di centimetri in più.

Chissà se con il sequel The Four Knights of Apocalypse cambierà qualcosa per il bizzarro fisico dell'ex comandante dei Dieci Comandamenti.