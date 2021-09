Quanto è alto Wolverine? I numeri sul fisico dell'X-Men

Wolverine è sempre stato uno dei personaggi più famosi degli X-Men, nonché il più iconico del gruppo di mutanti. Nelle serie animate lo vedevamo con una tuta gialla e blu, ma poi nell'immaginario collettivo la sua figura è stata associata molto a Hugh Jackman, attore che lo ha interpretato fino a Logan - The Wolverine.

Il fisico dell'attore australiano però è molto diverso dalla controparte fumettistica. Il Logan che abbiamo conosciuto nell'universo fumettistico della Marvel è infatti tozzo, basso e molto muscoloso, caratteristiche che solo in piccola parte troviamo in Hugh Jackman, alto addirittura un metro e novanta centimetri. In realtà, quanto è alto Wolverine nei comics?

Secondo i dati divulgati dalla Marvel, l'X-Men è alto tra i 5,2 e 5,3 piedi, ciò vuol dire che, con una conversione nel sistema metrico decimale, Wolverine è alto circa 160 centimetri. È quindi molto al di sotto della media maschile mondiale sotto questo fronte. Nonostante l'altezza però, la sua forza e la sua ferocia sono smisurate e per questo non è di certo da sottovalutare.

Tra qualche anno rivedremo Wolverine nel nuovo videogioco di Insomniacs, da poco annunciato da Sony al PlayStation Showcase.