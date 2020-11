Quanto è alto Zenitsu? Altezza e peso del fifone fulmineo di Demon Slayer

Ci sono tante curiosità sui personaggi del mondo di anime e manga che spesso non vengono svelati durante la serie principale. Queste informazioni sono infatti relegate a databook, spin-off o capitoli extra che hanno poco peso rispetto al racconto primario. Questo vale anche per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Non abbiamo mai saputo nella serie principale ad esempio quanto fosse alta Nezuko. E lo stesso vale anche per gli altri protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Per questo oggi scaveremo nelle informazioni disponibili per concentrarci su Zenitsu Agatsuma, sulla sua altezza e sul suo fisico. Andiamo a vedere le caratteristiche del fifone dal respiro fulmineo.

Zenitsu è alto 164,5 centimetri e pesa 58 chilogrammi. Essendo ancora un ragazzo, questi dati sono ovviamente passeggeri anche se, considerato che la storia di Demon Slayer è conclusa, difficilmente vedremo aggiornamenti in tal senso.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge, serializzato su Weekly Shonen Jump dal 2016 al 2020 con 205 capitoli totali suddivisi in 23 tankobon. La serie è diventata un successo strepitoso a livello planetario dopo l'uscita dell'anime prodotto da Ufotable. Tuttavia ciò ha avuto delle conseguenze, come la nascita di una fanbase tossica per Demon Slayer.