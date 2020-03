Altra vittima di Covid-19: rinviato il debutto di Fate/Stay Night: Heaven's Feel III

Mancavano appena due giorni per assistere all'attesissima conclusione della trilogia animata di Heaven's Feel, route omonima della celebre light novel di Kinoko Nasu, Fate/Stay Night. Tuttavia, a causa della pandemia che sta dilagando in tutto il mondo, il debutto della pellicola è stato ufficialmente rinviato.

Con un comunicato diffuso sui canali ufficiali della produzione della trilogia, nonché sullo stesso profilo ufficiale dello studio ufotable, il team ha annunciato il rinvio di Fate/Stay Night: Heaven's Feel III - Sping Song, previsto inizialmente al debutto in Giappone il 28 di questo mese, a causa della minaccia Coronavirus.

Ad ogni modo, l'attesa non sarà estremamente lunga poiché lo staff ha rinviato la distribuzione del film al cinema al 25 aprile. Ci teniamo a precisare, ad ogni modo, che qualora l'epidemia dovesse continuare a infestare il panorama nazionale è strettamente probabile che la produzione possa optare per un ulteriore slittamento. Vi suggeriamo dunque di tenere monitorata la situazione rimanendo aggiornati sulle nostre pagine per ulteriori novità. Vi ricordiamo, infine, che Fate/Stay Night: Heaven's Feel III - Spring Song è atteso anche nei cinema nostrani nella stagione estiva, seppur Dynit non abbia ancora rivelato eventuali modifiche alla programmazione originaria a causa dello slittamento della pellicola in Giappone.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa spiacevole notizia? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.