Altre informazioni e immagini dall'adattamento di Fruits Basket che uscirà nel 2019

Diamo una prima occhiata alle immagini provenienti dalla nuova trasposizione animata di Fruits Basket, che arriverà nel 2019. Trapelano inoltre molte informazioni interessanti sul cast e sulla metodologia di lavoro che verrà adottato per dare vita alla serie.

Nelle scorse ore sono arrivate alcune novità interessanti per quello che riguarda la lavorazione che si sta svolgendo per portare alla luce il nuovo adattamento animato di Fruits Basket. Per cominciare, tramite la pubblicazione di un comunicato stampa ufficiale, il distributore americano Funimation, detentrice dei diritti per questa trasposizione, ci informa che la serie verrà trasmessa in patria da TV Tokyo nel corso del 2019, anche se non si sa ancora nulla di più preciso.

Nella nota dell'editore allegata, apprendiamo che l'autrice in persona ha fatto richiesta che fosse ingaggiato uno staff completamente diverso rispetto a quello della trasposizione già avuta dal suo manga nel 2011. Natsuki Takaya, l'autrice appena menzionata, supervisionerà la produzione, che adatterà l'intera serie seguendo le sue indicazioni.

Un suo ulteriore desiderio è inoltre quello che riguarda lo stile dell'opera. Takaya pensa infatti che il suo stile dei tempi in cui disegnò il manga fosse troppo semplice, troppo antiquato, per risultare ancora funzionale, senza contare che risentì molto di una sua malattia ormai superata. A far parte dello staff di Fruits Basket sono entrati: Yoshihide Ibata (FLCL Progressive), che sarà il regista, Taku Kishimoto, che sarà lo sceneggiatore, e Masaru Shindou, che curerà il character design. Nella pagina e nella galleria potete trovare le prime immagini frutto del loro lavoro.

Ricordiamo che Frits Basket narra la storia di Tohru Honda, studentessa di liceo orfana di entrambi i genitori, che vive accampata nel bosco in un tenda da quando il nonno paterno le ha chiesto di trovarsi una nuova sistemazione in attesa che la sua casa venga ristrutturata. Durante una passeggiata, la ragazza scopre che Yuki Sohma, un suo compagno di classe, vive vicino a dove si trova lei e, coinvolta in uno scontro tra il ragazzo e suo cugino Kyo, scopre casualmente che tutti i membri della famiglia Sohma, quando vengono abbracciati da una persona del sesso opposto, si trasformano in un animale dello zodiaco cinese. Decide allora di aiutare i nuovi amici a spezzare la maledizione.