Altro che Dragon Ball Super, ecco Goku in modalità Ultra Istinto se fosse in DBZ

inè una delle novità più entusiasmanti di: gli episodi in cui il protagonista si è trasformato sono stati spettacolari, impreziositi anche da una notevole cura nei dettagli a livello grafico. Quanti, però, si sono chiesti come sarebbe questa versione di Goku se fosse disegnato in

Un utente di Reddit ha dunque immaginato come potrebbe essere la versione Ultra Istinto di Goku se fosse mai comparsa in Dragon Ball Z, rielaborando un celebre sketch del protagonista ritratto in una nota posa di combattimento, che assume prima di ingaggiare il furioso duello con Vegeta quando il suo rivale era ancora un Saiyan malvagio.

Il tratto utilizzato, è dunque quello del primo Dragon Ball Z, in cui i modelli dei personaggi apparivano leggermente diversi rispetto a quelli degli ultimi archi narrativi di Dragon Ball e al tratto di Toyotaro utilizzato nel manga di Dragon Ball Super.

Voi preferite il tratto più moderno, ma forse meno dettagliato, di Dragon Ball Super o quello classico delle serie animate degli anni '90?