Si alza il vento: sapevate che questa scena di 5 secondi ha richiesto un anno e tre mesi?

Si alza il vento è solo uno dei film appartenenti allo Studio Ghibli, la casa di Hayao Miyazaki e Isao Takahata dal quale sono usciti alcuni dei migliori progetti di animazione giapponese. Eppure, la pellicola del 2023, che ha sancito il falso addio del regista, nasconde un paio di chicche piuttosto interessanti.

Attualmente Miyazaki è al lavoro sul suo nuovo film, How Do You Live?, la quale produzione procede lenta all'interno dello Studio Ghibli a causa dell'età avanzata del maestro che non consente più ritmi serrati. Nonostante questo, i suoi precedenti capolavori non mancano di curiosità e aneddoti che a distanza di anni continuano ad affascinare una community di milioni di appassionati.

In molti non sanno, ad esempio, proprio un particolare dettaglio all'interno di una singola scena di 'Si alza il vento', ovvero una sequenza di appena 5 secondi, la stessa presente nella clip allegata in calce alla notizia, dove la scena di movimento con tutta quella mole di persone è costata agli animatori qualcosa come un anno e tre mesi di tempo. Dedizione, passione e talento sono solo 3 delle parole chiave che fanno di Ghibli lo studio di animazione giapponese più famoso al mondo.

E voi, invece, conoscevate questo aneddoto? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.