Am I actually the Strongest: l'isekai edito da Kodansha diventerà un anime

Nel settembre del 2018 l’autore indipendente Sai Sumimori ha iniziato a scrivere i romanzi di Am I Actually the Strongest?, isekai poi acquisito da Kodansha e trasformato in una serie di light novel con i disegni di Ai Takahashi. Dopo la decisione di adattarla in una serie di manga, la casa editrice ha annunciato anche l’arrivo di un anime.

Attualmente composta da cinque light novel, e da otto tankobon, la storia ideata da Sumimori continua a ricevere un discreto successo, soprattutto in patria, e con grande sorpresa il 7 settembre 2022, Kodansha ha ufficializzato la produzione di un anime, che arriverà nel corso del 2023. Sfortunatamente non sono stati diffusi ulteriori dettagli, come lo studio d’animazione che si occuperà della trasposizione, o le persone chiave della produzione. Per ora l’unica novità concreta è la teaser visual che potete vedere in fondo alla pagina.

La storia segue le disavventure di Reinhart, un ragazzo reincarnatosi in un bambino che i genitori, reali, hanno lasciato a morire perché convinti che non possedesse alcun tipo di potere. Tuttavia, crescendo, Hart, così si fa chiamare dagli amici, dimostrerà di avere delle capacità straordinarie, e decisamente fuori dal comune, e dovrà farsi strada in un mondo incredibilmente pericoloso.

