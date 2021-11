I am a Hero di Kengo Hanazawa ottiene un nuovo epilogo con la nuova edizione digitale

L'account Twitter ufficiale del manga I am a Hero di Kengo Hanazawa ha rivelato sabato che il manga riceverà una ripubblicazione digitale in "edizione completa" che conterrà un nuovo "Capitolo 265" di 85 pagine che servirà come capitolo epilogo del manga.

La nuova edizione digitale includerà anche immagini a colori dalla serializzazione della rivista del manga e una nuova impaginazione. L'edizione completa uscirà il 10 dicembre. L'account Twitter ufficiale del manga ha anche postato un nuovo trailer in inglese del manga lo scorso sabato. Il manga ha 8,3 milioni di copie in circolazione.

Kengo Hanazawa ha lanciato il manga sulla rivista Big Comic Spirits di Shogakukan nel 2009, e ha concluso la serie nel 2017 con 22 volumi. Il manga ha ispirato due serie manga spinoff. Un adattamento cinematografico live-action intitolato I am a Hero ha esordito in Giappone nell'aprile 2016.

Dark Horse Comics ha pubblicato il manga in Nord America in 11 volumi omnibus. L'autore di I am a Hero ha lanciato il manga Under Ninja su Young Magazine di Kodansha nel luglio 2018. Il sesto volume è stato distribuito il 6 settembre.

J-POP pubblicherà il nuovo manga in Italia e ha da poco annunciato una nuova edizione per I am a Hero ma questo prima dell'annuncio di questa nuova edizione completa. Non sappiamo ancora se questo annuncio ha cambiato i piani della casa editrice italiana per il manga.