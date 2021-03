Amanchu! giunge al termine, il volume diciassette sarà l'ultimo

Dopo oltre dodici anni, Amanchu! sta per giungere al termine. Come annunciato dall'autrice Kozue Amano, infatti, il diciassettesimo volume sarà l'ultimo della sua opera. Come andrà a finire la storia di Kohinata Ikari e Ooki Futaba?

Entrato nel suo arco finale, il 17esimo volume di Amanchu! segnerà la fine del manga di Kozue Amano. A darne notizia ufficiale è stata la stessa autrice e illustratrice attraverso un comunicato diffuso sul proprio account Twitter.

Amano lancio Amanchu! sulla rivista Comic Blade di Mag Garden nel novembre del 2008, subito dopo aver terminato la sua opera precedente, Aria. Dopo tredici anni, la storia di Hikari e Futaba giunge al termine. L'ultimo albo del manga, il numero 17, sarà disponibile in Giappone a partire dal 10 novembre. Da quest'opera di successo è stata tratta una serie animata, purtroppo al momento non disponibile su Crunchyroll Italia. Che questo gran finale possa regalare l'anime agli spettatori italiani?

"Kohinata Hikari e Ooki Futaba hanno trovato insieme gioia in molte cose attraverso le immersioni subacquee e gli eventi più quotidiani. Hikari è nata e cresciuta a Izu, una piccola città sull'oceano, e Futaba si è trasferita lì da Tokyo. Le due ragazze si sono conosciute al Liceo Yumegaoka e si sono subito trovate bene. La timida e riservata Futaba ha trovato il suo perfetto contraltrare nell'allegra e ottimista Hikari, e la loro amicizia le ha dato il coraggio di fare i primi passi sperimentando molte piccole gioie".

E voi quale aspettative avete per il finale del manga? In Italia, Amanchu! è edito da J-POP. Nel lontano 2010, l'autrice di Amanchu! era in dolce attesa. Dopo un decennio il suo bambino vedrà la fine dell'opera creata da sua madre.