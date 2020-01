Amanti dei Nendoroid? Scopritene tutti i segreti nel nuovo documentario di Crunchyroll

Se siete dei collezionisti di qualsiasi sorta, conoscerete sicuramente la ragione per cui molti prodotti presentano dei prezzi che potrebbero sembrare a prima vista completamente irragionevoli. Nel mercato odierno del resto è molto difficile trovare collezionabili di alta qualità a prezzi modesti, ma se siete appassionati anime, una soluzione c'è.

Stiamo ovviamente parlando dei Nendoroid, i collezionabili di Good Smile Company che da qualche anno sembrerebbero essere riusciti a minare (almeno parzialmente) lo stradominio dei più famosi Funko Pop.

Crunchyroll, il famoso sito streaming occidentale, ha recentemente pubblicato un nuovissimo documentario dedicato proprio a questi curiosissimi prodotti, in cui alcuni esperti ne illustrano il processo di creazione e distribuzione. Il documentario fa parte del nuovo format d'approfondimento della piattaforma, che negli ultimi mesi ha già condiviso due video simili dedicati alla produzione di Dr. Stone e Food Wars.

Nel caso in cui non lo sapeste, vi ricordiamo che i Nendoroid sono delle piccole riproduzioni di anime e manga messe in commercio dall'azienda giapponese Good Smile Company a partire dal 2006. Le action figure sono alte circa dieci centimetri e mostrano il corpo del personaggio in versione chibi o super deformed. Tutte le parti del corpo di un Nendoroid sono interscambiabili, in questo modo i giocattoli consentono di far assumere al personaggio espressioni e posture diverse.

