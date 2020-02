Un amatissimo Pokemon farà la sua comparsa nel nuovo anime della serie!

Il nuovo anime dei Pokemon sta portando i due giovani protagonisti, Ash e il nuovo arrivato Go, in giro per il mondo alla scoperta di nuove creature da catturare ed allenare. La preview dell'episodio undici introduce una vecchia conoscenza molto amata dei fan.

Stiamo parlando di Gengar il famoso Pokemon di tipo Spettro/Veleno, uno dei più amati dagli appassionati dei giochi di Gamefreak e uno dei più riconoscibili grazie al suo perfido (ma simpatico) ghigno. Nella preview, che trovate in un video in calce a questa notizia, vediamo Ash e Go confrontarsi con un Gengar piuttosto violento che potrebbe rendere difficile la sua cattura, tanto che Go cerca di prenderlo lanciadogli numerose Pokeball che il Pokemon sembra schivare con agilità. L'episodio, secondo la sinossi tradotta dall'utente di Twitter Arkeus88, verterà non solo su Gengar, ma anche sulla giovanissima figlia del professor Sakuragi, Koharu e il suo fido Yamper. La ragazzina non sembra avere particolarmente a cuore la cattura dei Pokemon ne per le lotte in genere. Chissà che, durante l'episodio, non possa cambiare atteggiamento e catturare proprio lei il Gengar. Vedremo come si svilupperà la faccenda quando l'episodio sarà disponibile.

Nel frattempo, dopo anni di attesa, Ash è riuscito a catturare un Dragonite per la gioia dei fan che hanno aspettato questo momento per parecchio tempo. Inoltre potete dare un'occhiata alle notize sul nuovo film animato di Pokemon che uscirà in Giappone a luglio 2020.