Amazing Fantasy 1000, le leggende del fumetto celebrano Spider-Man con uno speciale

A seguito del teaser poster di ieri che preannunciava un misterioso progetto di Spider-Man, Marvel Comics ha svelato l'arcano: il prossimo Agosto la Casa delle Idee festeggerà i sessant'anni dell'Uomo Ragno con la pubblicazione di un one-shot celebrativo oversize intitolato Amazing Fantasy #1000.

"Spider-Man spegne sessanta candeline, e volevamo celebrarlo con stile invitando alcune delle più importanti menti creative al mondo per festeggiare!" dichiara l'Editor di Marvel Nick Lowe.



Come promesso, Amazing Fantasy #1000 vedrà la partecipazione di numerose leggende del fumetto: l'albo vedrà il ritorno di Neil Gaiman nell'Universo Marvel; il debutto in Marvel di Armando Iannucci; una storia ambientata nel futuro con protagonisti Peter e MJ realizzata da Dan Slott e Jim Cheung; l'introduzione di un nuovo villain in una storia di Michael Cho e Anthony Falcone; una storia a tinte horror di Ho Che Anderson; e altre storie ad opera di Rainbow Rowell, Jonathan Hickman e altri fumettisti.



La cover dell'albo, che riportiamo in calce, è stata realizzata da John Romita Jr., che recentemente è tornato ad essere il disegnatore principale della testata Amazing Spider-Man affiancando lo sceneggiatore Zeb Wells. Amazing Fantasy #1000 verrà pubblicato il prossimo Agosto negli Stati Uniti, ma già il prossimo Giugno i lettori americani potranno leggere un ulteriore albo celebrativo dedicato all'Uomo Ragno: ecco tutti i dettagli su Amazing Spider-Man 900.