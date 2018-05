Amazing Spider-Man #1: ecco la variant cover della nuova serie di Nick Spencer

La serie di Amazing Spider-Man targata Marvel Comics si prepara a ospitare un team creativo tutto nuovo: Nick Spencer, deus ex machina del più recente corso di Capitan America e di Secret Empire, e il disegnatore Ryan Ottley. La Casa delle Idee ha diffuso la cover variant del primo numero della nuova serie.

La testata di Amazing Spider-Man ripartirà dunque dal numero 1 a partire dall'estate del 2018 per il mercato USA: Nick Spencer e Ryan Ottley daranno vita a un nuovo ciclo editoriale per l'arrampicamuri, costellato di novità e nemici inediti.

Per festeggiare il lancio della serie, la Marvel Comics ha in serbo una speciale collaborazione con alcuni retailer americani, dal titolo Amazing Spider-Man #1 Launch Parties: insieme a una serie di variant cover, gli acquirenti potranno ottenere anche oggetti promozionali presso i rivenditori che parteciperanno all'iniziativa.

Una delle cover in questione è quella che vi proponiamo in calce e porta il titolo di "Behind The Scene Edition": la copertina è infatti realizzata in bianco e nero, con l'illustrazione principale che ritrae Spidey priva di colorazione. Sarà dunque un'edizione che permetterà di avere il disegno in copertina sotto forma di sketch preliminare, un particolare oggetto da collezione che i fan non vorranno lasciarsi scappare.

L'iniziativa per adesso è estesa al mercato USA, ma non è detto che le variant cover per la nuova serie di Amazing Spider-Man non giungano anche per i fan italiani grazie a Marvel Italia e Panini Comics.