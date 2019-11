Amazing Spider-Man 2099: ecco il trailer di lancio della serie Marvel

La Marvel è in una fase di chiusura e apertura in questi mesi. Sono tanti infatti i titoli che si stanno concludendo nelle loro run, come Dead Man Logan, mentre altri eroi stanno dando vita al progetto Incoming. Contemporaneamente, sta per arrivare il rilancio da parte della Casa delle Idee di Amazing Spider-Man 2099.

Il ragno del futuro torna con una nuova linea narrativa che continuerà per i prossimi mesi. Durante la notte di oggi 6 novembre, la Marvel Comics ha pubblicato il trailer di Amazing Spider-Man 2099 e che proseguirà gli eventi della continuity creata dalla Casa delle Idee negli anni '90. Il primo numero di questa storia è previsto negli Stati Uniti d'America il 6 novembre, per poi ampliarsi a dicembre sotto forma di one-shots.

Nel trailer che potete vedere in alto, lo scrittore Nick Spencer e l'esecutivo Nick Lower della Marvel sono entrambi eccitati di vedere Peter Parker combattere insieme a Miguel O'Hara, lo Spider-Man del 2099, e sperano che questa eccitazione verrà condivisa dai fan una volta lette le prime storie in serbo.

Amazing Spider-Man 2099 debutterà nel numero 33 di Amazing Spider-Man e vedrà la collisione tra la linea temporale passata e quella futura, portando Miguel O'Hara a chiedere l'aiuto di Peter Parker per combattere un nemico comune.