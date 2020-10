Amazing Spider-Man 50: Rivelata l'identità di Kindred

Continuano le avventure del protagonista di Amazin Spider-Man. Nel numero 50 della collana di fumetti Marvel, gli appassionati hanno scoperto l'identità di uno dei recenti avversari di Peter Parker. Ecco tutti i dettagli.

Nel corso di Amazing Spider-Man 50 abbiamo assistito alla scontro tra Norman Osborn e Sin-Eater, al termine del quale il secondo è risultato vincitore, grazie al misterioso potere del suo fucile a pompa, capace di assorbire tutti i crimini e i peccati commessi dalla sua vittima. Nel frattempo Peter Parker e i suoi alleati riescono ad individuare Kindred, che sfrutta la sua abilità creando dei potenti mostri grazie all'energia di Norman, riuscendo ad avere la meglio sui suoi avversari.

Risvegliatosi dopo l'attacco di Kindred, Norman, come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, sembra essere una persona nuova, in particolare mentre chiede alla dottoressa Kafka di aiutarlo a ritrovare Kindred. Di fronte alle continue domande della sua interlocutrice, Norman cede e rivela l'identità del suo avversario: si tratta di suo figlio, Harry Osborn.

Peter Parker dovrà quindi affrontare il suo migliore amico, che si è reincarnato in un demone, le cui abilità metteranno a dura prova la forza di Spider-Man. Siamo sicuri che il prossimo numero della collana ci rivelarà altri dettagli sulla storia di Harry, nel frattempo ecco un elenco con i migliori fumetti di Spider-Man.