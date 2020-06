Amazing Spider-Man #850: diamo uno sguardo alle splendide variant cover

Questo Settembre, Amazing Spider-Man raggiungerà il traguardo del numero 850 con un ritorno di fiamma nell'Universo Marvel. Un certo Norman Osborne si ripresenterà nell'incarnazione maligna del Green Goblin, e per l'occasione la Casa delle Idee ha realizzato una variant cover più bella dell'altra.

Gli artisti coinvolti nella realizzazione sono Mahmud Asrar, Nick Bradshaw, Olivier Coipel, Ryan Ottley, InHyuk Lee, Humberto Ramos e Bruce Timm. Quest'ultimo è una firma ricorrente dell'Universo DC, ma questa volta ha messo a disposizione il suo estro artistico nella copertina dedicata a Mary Jane.

La sinossi di The Amazing Spider-Man #850 è la seguente, e anticipa degli sviluppi scoppiettanti per il povero Peter Parker, che si ritroverà invischiato in una situazione di estrema difficoltà:

"Come se le cose non andassero abbastanza male per Spider-Man, alle prese con il regno del terrore di Sin-Eater, il Green Goblin è tornato! Spidey ne ha vissute tante, ma anche le sue esperienze peggiori erano solamente un preludio per ciò che accadrà qui, in un'epica storia realizzata dalla Hall of Fame delle firme più celebri del personaggio.

Inoltre, questo numero vanta anche una prestigiosa raccolta di racconti a cura di Tradd Moore, Kurt Busiek, Chris Bachalo e Saladin Ahmed!"

Considerate queste premesse, che aspettative avete per il ritorno di Green Goblin? Fatecelo sapere qui sotto con un commento.

