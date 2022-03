Amazing Spider-Man 900, tutti i dettagli sul numero e sul nuovo villain

Nella giornata di ieri, Marvel ha svelato i primi dettagli circa Amazing Spider Man 900, traguardo importante che la testata principale dell'Uomo Ragno si appresta a raggiungere. Oggi, Marvel ha annunciato ufficialmente i suoi piani, pubblicando le cover ufficiali e rivelando i dettagli circa il nuovo villain che debutterà nel numero.

Come avevamo ipotizzato, il villain principale di Amazing Spider-Man #900 sarà effettivamente un amalgama dei Sinistri Sei: una vecchia conoscenza dell'Uomo Ragno (la cui identità rimane per il momento un mistero), è riuscita a catturare Dottor Octopus, Avvoltoio, Kraven, Electro, Mysterio e Sandman, a copiare i loro poteri, e a infonderli in un Super Adaptoid, un androide che si farà conoscere con il nome di Sinister Adaptoid.



"Non c'è nulla che io ami di più di un numero celebrativo gigante di Spider-Man, e ciò che sto tramando - ah, ma a chi importa cosa penso io", annuncia lo sceneggiatore di Amazing Spider-Man #900 Zeb Wells. "Ed McGuinness disegnerà una Spider-storia in formato super. C'è veramente qualcuno che ha intenzione di perdersela???".



"Zeb e Ed stanno cercando di fare l'impossibile - superare l'Amazing Spider-Man #1 di Lee e Ditko!", aggiunge l'editor Nick Lowe. "E non si tratta dell'unica caratteristica del numero 900 - ci saranno anche momenti scioccanti in grado di farvi gridare MA COSA PENSANO DI FARE!?".



Amazing Spider-Man #900 corrisponderà, secondo la numerazione Legacy, ad Amazing Spider-Man #6. Il prossimo mese avrà infatti inizio il rilancio di Amazing Spider Man che riparte dal numero 1. John Romita Jr., che in questo rilancio figura come disegnatore principale, per il numero 900 lascerà il posto a Ed McGuinness, pur non privandosi di illustrare la cover principale, che condividiamo in calce. Marvel ha svelato anche la cosiddetta "Wraparound Cover", realizzata da McGuinness, che ci permette di ammirare per la prima volta il Sinister Adaptoid in tutto il suo splendore.



L'uscita di Amazing Spider-Man #900 è prevista, negli Stati Uniti, per il prossimo 22 Giugno.