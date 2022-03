Amazing Spider-Man 900, Marvel svela i primi dettagli del numero che celebra il traguardo

La testata principale dell'Uomo Ragno, Amazing Spider-Man, si appresta a raggiungere il traguardo dei 900 numeri. Per l'occasione, Marvel realizzerà un numero celebrativo che, nonostante l'uscita prevista per Giugno, ha già iniziato a fare capolino sulle pagine social della Casa delle Idee attraverso un'immagine teaser.

Sono due i nomi che figurano sull'immagine: Zeb Wells, sceneggiatore che si occuperà, insieme a John Romita Jr., del rilancio di Amazing Spider-Man che riparte dal numero 1 ad Aprile; e Ed McGuinness, artista noto per i suoi lavori su Superman, Avengers e Hulk.



Il numero 900 arriverà a pochi mesi dal riavvio della numerazione della testata che, solo per l'occasione, tornerà alla cosiddetta "numerazione Legacy", che prende in considerazione tutti i volumi della serie principale dell'Uomo Ragno pubblicati nel corso degli anni a partire dal leggendario Amazing Spider-Man #1 del 1963.



È interessante notare, inoltre, che l'immagine promozionale sembra presentare un nuovo nemico, le cui fattezze ricordano un amalgama di Avvoltoio e Scorpione, con la punta della coda che ricorda una delle appendici di Dottor Octopus, e che sembra capace di sparare fulmini dalle mani come Electro: che si tratti di una fusione dei Sinistri Sei?



Amazing Spider-Man #900 verrà pubblicato negli Stati Uniti il prossimo Giugno, ed arriva nell'anno del sessantesimo anniversario del personaggio. Per l'occasione, la Casa delle Idee pubblicherà numerose variant cover che vedranno gli eroi Marvel in versione ragnesca.