Amazing Spider-Man: A settembre l'ultimo numero della collana di Nick Spencer

Tra le novità della collana dedicata alle avventure di Peter Parker troviamo il nuovo costume del protagonista di The Amazing Spider-Man, inoltre un annuncio ha rivelato la conclusione della serie scritta da Nick Spencer.

In calce alla notizia trovate la copertina del volume numero 47 di Amazing Spider-Man, fumetto che sarà disponibile in America a partire dal prossimo settembre. Dopo più di tre anni, Nick Spencer concluderà le recenti avventure di Peter Parker, storie accolte con entusiasmo dai numerosi fan del personaggio dei comics americani. Nel comunicato condiviso dalla Marvel scopriamo che l'ultimo numero sarà composto da 80 pagine, mentre gli artisti Patrick Gleason, Mark Bagley e Marcelo Ferreira si sono occupati dei disegni del volume.

Per ora non sappiamo ancora chi prenderà il posto di Nick Spencer nella scrittura delle prossime avventure di Peter Parker, tra i nomi condivisi dai fan troviamo Chip Zdarsky, Donny Cates e Al Ewing. Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo qualche dettaglio in più a riguardo, anche considerando il grande successo di Spider-Man, uno dei supereroi della Marvel più famosi di sempre.

Nelle pagine della serie avevamo ritrovato uno dei rivali più importanti di Amazing Spider-Man, mentre ecco un nostro speciale dedicato ad altri fumetti da leggere oltre Amazing Spider-Man.