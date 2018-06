Amazing Spider-Man Annual #1: un tributo all'uomo ragno degli anni '80!

Marvel si appresta a pubblicare un Amazing Spider-Man tutto particolare, incentrato su una storia da incubo con protagonista il nostro eroe di quartiere. Dalle tinte dark, questo è un tributo di Hugo Saladin Ahmed , artista che è stato influenzato profondamente dalla lettura dell'Uomo Ragno negli anni '80.

Cosa succede di notte? La risposta potrebbe sorprenderti...

Quando Spider-Man ha fatto il suo ritorno da un mondo alieno alcuni anni fa, non è semplicemente tornato con nuove avventure da raccontare, ma è tornato con un nuovo costume speciale! Ma presto Peter imparò che il costume era più di un semplice vestito...era un simbionte alieno vivente, e uno che aveva mirato a legarsi a lui in modo permanente. Nonostante abbia rifiutato il vestito che sarebbe poi diventato Venom, Peter non aveva idea di quanto fosse pericoloso, perché di notte prendeva il controllo di Parker.

Questo settembre, preparatevi per una storia da incubo tutta nuova scritta da Hugo Saladin Ahmed. Insieme all'artista Garry Brown (Iron Patriot), i due creatori intrecceranno una storia di mistero, tensione e drammaticità mentre rispondono alla domanda che tutti vogliono sapere: cosa stava facendo il simbionte con Peter durante quelle segrete escursioni notturne?

Amazing Spider-Man Annual "è una storia non legata alla classica storia di Venom che tutti conosciamo", ha detto Ahmed. "Questo è il mio tributo all'Uomo Ragno leggendolo nei primi anni '80 - il confuso e incasinato Peter Parker che è tornato da un mondo alieno con un nuovo costume e nuovi problemi mentre Gang Wars si riversava per le strade di Manhattan. Quell'era di narrazione della Marvel ha avuto un'influenza profonda su di me, ed è un vero brivido tornarci scrivendo dell'eroe più iconico della Marvel. I fan dei ragni adoreranno questo libro! "

Il volume sarà disponibile a partire dal prossimo 19 settembre in USA. Voi pensate di comprarlo?