Amazing Spider-Man: annunciata una nuova serie su Miles Morales

La Marvel Comics ha annunciato, nel corso delle ultime ore, una gradita novità per Amazing Spider-Man: torna, entro la fine del 2018, la serie su Miles Morales, il giovane Uomo Ragno di colore creato da Brian M. Bendis.

La Casa delle Idee ha svelato anche la data di uscita, il titolo e il team creativo della serie: si chiamerà Miles Morales: Spider-Man, sarà scritta da Saladin Ahmed e disegnata da Javier Garron ed esordirà nel mese di dicembre 2018.

Secondo l'autore, le nuove avventure di Miles vedranno il ragazzo impegnato contro alcuni nemici classici dell'arrampicamuri, ma le storie saranno intrise di un'atmosfera fortemente adolescenziale, in linea con la caratterizzazione del personaggio.

"A mio parere, il vero fulcro di Spider-Man è che è un eroe adolescente. In questa serie, Miles sarà proprio quel tipo di Uomo Ragno: combattere le minacce che mettono in pericolo la comunità e la città piuttosto che l'universo, ma al tempo stesso far fronte al quotidiano tra voti scolastici, bulli, famiglia e appuntamenti. È uno Spider-Man classico, ma estremamente intriso di tutte le tendenze moderne".

Una delle prime storie in cui sarà coinvolto Miles Morales riguarderà uno scontro con Rhino e il ritorno di suo zio, Aaron Davis, nei panni di Iron Spider. A tal proposito, Ahmed ha affermato:

"Penso che il nostro background dica molto su come raccontiamo certe storie, si tratta di essere coscienti di ciò che siamo. E ci sono sempre sia ponti che baratri tra noi stessi, scrittori e personaggi. Non sono nero o portoricano, non sono un adolescente, non sono andato in una bella scuola come fa Miles. Ma ci sono molti punti in comune tra me e lui, ad esempio le sue esperienze mi ricordano quelle miei figli, e attingo moltissimo da queste connessioni".

Miles Morales: Spider-Man #1 uscirà anche per cavalcare il film animato Spider-Man: Enter the Spider-Verse, che uscirà nelle sale cinematografiche il 12 dicembre. È probabile che in Italia, sotto l'egida di Panini Comics, la serie veda la luce nel quindicinale di Amazing Spider-Man.

Di seguito potete ammirar la cover del primo volume.