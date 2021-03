Amazing Spider-Man: ecco a cosa serve il nuovo costume dell'Uomo Ragno

Non è un mistero il lavoro di fotografo che Peter Parker svolge per il quotidiano di J. Jonah Jameson il quale presto potrebbe richiedere ulteriore impegno a causa dell'utilizzo di un nuovo costume mostrato nell'ultimo numero di Amazing Spider-Man. Ecco quali sono le sue funzionalità.

Il principale ruolo del nuovo abito dato al ragazzo dal suo datore di lavoro sarà quello di trasmettere, grazie alle telecamere di cui è dotato, gli scontri dell'eroe ad un pubblico che potrà inviare feedback in risposta e godere di un'esperienza in realtà virtuale. Spidey otterrà riscontri in tempo reale anche dallo stesso J. J. J. mentre dovrà fare attenzione a come scherza, parla e combatte con i propri nemici, tutte azioni che saranno visibili al pubblico ed agli sponsor.

Il costume apparso per la prima volta in The Amazing Spider-Man #61 riporta alla mente degli appassionati Booster Gold della DC Comics il quale oltre all'attività di supereroe doveva occuparsi della propria società che gestiva i suoi sponsor. Tuttavia ciò portò il giovane ad affrontare alcune problematiche riguardanti le sue priorità.

Il creatore dell'eroe interpretato da Michael Jon Carter ha reso noto come anche i primi pensieri di Peter erano rivolti alla possibilità di guadagnare grazie ai propri poteri, tuttavia la personalità di Booster Gold era più incline a sfruttarli a scopo di lucro.

Cosa ne pensate del nuovo costume? Secondo voi verrà indossato per molto tempo da Spider-Man?

