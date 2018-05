Amazing Spider-Man: grandi ritorni e morti eccellenti nel numero 800 della serie!

Negli USA è finalmente uscito il numero 800 di Amazing Spider-Man, un volume piuttosto importante e che segna la fine del ciclo narrativo firmato da Dan Slott prima del rilancio che sarà affidato a Nick Spencer. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Amazing Spider-Man #800 si apre con Peter che insegue Norman Osborn (che è stato posseduto dal simbionte diventando Red Goblin) cercando di impedire che il villain uccida le persone a cui l'eroe è legato. Intanto l'arrampicamuri riceve aiuto da una serie di alleati: J. Jonah Jameson supporta Venom nel proteggere Mary Jane da Red Goblin, mentre il Doctor Octopus difende la povera zia May da Normie Osborne, che ha assunto l'identità di Goblin Child.

In seguito, in città, Norman e suo nipote Normie attaccano l'Alchemax e Spider-Man cerca di fermare nonno e nipote con l'aiuto di un altro Osborn, il suo amico Harry. Il più anziano degli Osborn minaccia poi Peter di uccidere tutti i suoi cari, dal momento che ha impiantato frammenti del simbionte da cui è posseduto nei loro rispettivi cervelli.

Il piano di Red Goblin viene poi sventato da Flash Tompson, che utilizza i suoi poteri di Anti-Venom per neutralizzare i frammenti di simbionte utilizzati da Norman. Dopo aver appreso la vera identità di Spider-Man, Flash e Parker combattono fianco a fianco, ma l'ex compagno di liceo di Peter perde la vita in seguito a una ferita mortale. Peter riesce in seguito a sconfiggere Osborn, separandolo dal simbionte, e durante il funerale di Flash Thompson si riappacifica con Jameson.

Nelle pagine finali, infine, ritroviamo Octopus che è riuscito a sopravvivere al combattimento e che, nei panni di un alias chiamato Elliot Tolliver, preannuncia ai lettori il ritorno di... Superior Spider-Man!

L'ultimo numero della gestione Slott si è concluso con una battaglia finale da capogiro, compresa la morte di Flash Thompson e il ritorno annunciato di Superior Spider-Man. Amazing Spider-Man continuerà con la gestione di Nick Spencer.