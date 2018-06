Amazing Spider-Man: la Marvel celebrerà l'uscita del gioco PS4 con tante cover variant

Il mese di settembre, per gli appassionati Marvel Comics, sarà foriero di tante novità legate al Ragnoverso: inizierà Spidergeddon sulla testata di Amazing Spider-Man, ma per i giocatori di tutto il mondo sarà anche la finestra di lancio del videogioco per PS4. Per l'occasione, la Casa delle Idee lancerà un serie di copertine variant.

Spider-Man PS4 uscirà il prossimo 7 settembre e, per celebrarne il lancio in tutto il mondo, la Marvel Comics ha annunciato che la maggior parte delle testate fumettistiche dedicheranno una cover variant all'estetica proposta dall'immaginario imbastito da Insomniac Games.

Ogni cover è stata realizzata da un artista che ha voluto omaggiare storiche copertine realizzate nei decenni dalle principali firme che hanno fatto la storia di Amazing Spider-Man: da John Romita a Steve McNiven.

Ecco la lista delle variant, degli artisti e di ogni testata. In basso vi proponiamo due delle copertine annunciate, le altre sono presenti nella nostra fonte in basso.

1. AMAZING SPIDER-MAN ANNUAL #1 - Variant di DENNIS CHAN (omaggio ad Amazing Spider-Man #546 di Steve McNiven)

2. AMAZING SPIDER-MAN #5 - Variant di DARYL MANDRYK (omaggio ad Amazing Spider-Man #46 di John Romita)

3. AVENGERS #7 Variant di EVE VENTRUE (omaggio a Dark Reign: Mister Negative Issue #1 di Jae Lee)

4. SPIDERGEDDON #0 Variant di SING JI (omaggio ad Amazing Spider-Man #671 di Humberto Ramos)

5. WEST COAST AVENGERS #2 Variant di TIM TSANG (omaggio ad Amazing Spider-Man #151 di John Romita)

Ricordiamo che alla sceneggiatura di Spider-Man PS4 di Insomniac Games hanno collaborato anche alcuni sceneggiatori in forza alla Marvel Comics, tra cui Dan Slott.