Amazing Spider-Man: la Marvel Comics annuncia un evento chiamato 'Spidergeddon'!

Il prossimo ciclo narrativo di Spider-Man regalerà parecchie sorprese, questo è indubbio: la gestione di Nick Spencer, che abbandona quella di Capitan America per passare alla serie di Amazing Spider-Man introdurrà più di qualche novità. Tra queste, sembra esserci un nuovo evento per il Ragnoverso chiamato Spidergeddon, svelato da Marvel Comics.

La Marvel Comics ha svelato Spidergeddon nel corso delle ultime ore, ma purtroppo si è limitata ad annunciare il titolo dell'evento tramite i propri account social. Il reveal prevede un'immagine con sfondo nero e una scritta bianca, che recita: "Spidergeddon è vicino".

L'unico dettaglio che si presenta ai nostri occhi è che Spidergeddon popolerà la testata di Amazing Spider-Man nel corso dell'autunno del 2018, finestra nella quale esordirà sul mercato USA - con conseguente arrivo sul quindicinale italiano targato Panini Comics e Marvel Italia probabilmente nel corso del 2019.

Il Ragnoverso si è espanso notevolmente negli ultimi anni, a partire dall'introduzione dei Web Warriors fino a personaggi piuttosto amati dal pubblico come Silk e Spider-Gwen. L'evento Spidergeddon, anche se non conosciamo alcun dettaglio in merito, potrebbe scuotere ulteriormente lo Spiderverse con nuove prospettive.

D'altronde Nick Spencer, il nuovo deus ex machina di Amazing Spider-Man ha già promesso delle storie che porranno in conflitto il dualismo di identità tra Peter Parker e Spider-Man.