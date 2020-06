Amazing Spider-Man: la Marvel conferma il ritorno di un nemico storico

Il nemico per eccellenza dell'Uomo Ragno, Green Goblin, si prepara a ritornare nel numero 850 di The Amazing Spider-Man. La conferma arriva dalla Variant Cover realizzata dall'artista InHyuk Lee, che presenta in tutta la sua follia il caro vecchio Folletto Verde.

L'editor della pubblicazione, Nick Love, aveva già postato alcuni tweet a riguardo, che nascondevano al loro interno degli indizi inerenti alla ricomparsa del villain:

"Da quanto tempo ci tormentiamo l'un altro, Peter? Ti chiamo pazzo, tu mi chiami pazzo".

"Prendo qualcuno che ami, mi rinchiudi. E' un circolo vizioso, piccolo ragno".

Green Goblin ha segnato dei momenti di rottura nella storia editoriale dell'Uomo Ragno. Lo ricordiamo soprattutto per la morte della sua amata, Gwen Stacy, il cui omicidio ha sortito delle ripercussioni devastanti sulla vita di Peter.

Di seguito vi riportiamo la sinossi di The Amazing Spider-Man #850:

"Spider-Man è stato spinto al limite più di quanto non gli accadeva da molto tempo, e in modi finora a lui sconosciuti. Fino a che punto può arrivare prima che si rompa? Chi dovrà affrontare questo quesito risponderà davvero chiaramente, dal momento che siamo al numero 850 di Amazing Spider-Man!"

Quali sono le vostre previsioni per il ritorno di Green Goblin? Ditecelo qui sotto nei commenti.

Spider-Man: l'albo di debutto di Miles Morales è uno dei più richiesti. Spider-Man incontra Batman: i doppiatori danno voce ad una storia crossover.