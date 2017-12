Amazing Spider-Man: nel ruolo di Venom vedremo il ritorno di tanti personaggi classici

Il numero 792 difa incetta di, con il ritorno di alcuni personaggi e, in particolare, di un volto noto che tornerà a vestire i panni del simbionte.

All'interno della testata Marvel, infatti, debutta la serie intitolata Venom Inc., nella quale vedremo il ritorno di Flash Tompson nei panni dell'Anti Venom, mentre nelle vesti del classico simbionte nero tornerà "Scorpion" Mac Gargan.

Gargan, al momento, lavora per la Gatta Nera, ma durante un meeting nel quartier generale della banda vengono attaccati da un gruppo guidato da Lee Price - un altro vecchio detentore del potere di Venom, che ora risulta in possesso di un nuovo tipo di simbionte che sembra infettare chi entra in contatto con lui.

Proprio nello scontro tra Price e Mac Gargan, quest'ultimo risulterà infettato mentre il suo nemico afferma di voler verificare cosa accade quando un vecchio "ospite" riceve il nuovo simbionte. Le pagine della serie Venom Inc. termina quindi con Gargan che, tornato nelle vesti di un simbionte inedito e molto simile allo Scorpione, esclama: "Sono tornato!".

che ve ne pare di questo nuovo Venom che debutterà in Amazing Spider-Man?