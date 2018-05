Amazing Spider-Man: le prime bozze del costume nero erano leggermente diverse!

Spider-Man ha vestito per la prima volta il celebre costume nero nel 1984 e conosciamo tutti le sembianze che assume quando veste la calzamaglia posseduta del simbionte. In Rete, tuttavia, sono emerse delle prime bozze dell'outfit, che mostrano un costume leggermente diverso da quello che vediamo oggi.

Secondo i primi sketch del costume nero, che avrebbe debuttato in Amazing Spider-Man, in origine il grosso ragno al centro della veste - compresi i dettagli sui dorsi delle mani di Spidey - dovevano essere rossi. Probabilmente, nei piani iniziali, anche le sembianze di Venom avrebbero potuto includere le parti rosse anziché bianche.

La foto dei bozzetti è stata pubblicata su Reddit e potete ammirarla in calce. Come i fan ben sapranno, il costume nero di Amazing Spider-Man debuttò nel 1984 in due occasioni distinte e separate: nella maxi-saga crossover Secret Wars e ovviamente sulla testata principale dedicata a Spidey, precisamente nel numero 252. La storia del costume nero, così come quella di tanti altri outfit celebri del nostro ragnetto, l'abbiamo riassunta di recente in uno speciale dedicato a Spider-Man.

Molti non sanno, forse, che l'idea originale nacque nel 1982, quando la Marvel Comics indisse un contest per permettere a giovani artisti emergenti di proporre le proprie idee. Il 22enne Randy Schueller elaborò il design, con l'idea originale di dare all'Uomo Ragno delle abilità stealth basate su una tuta che sarebbe stata inventata da Reed Richards e Janet Van Dyne.

Jim Shooter, l'allora editor in chief presso la Casa delle Idee, acquistò i diritti dello Spider-Man nero per "soli" 220 dollari e ne assunse il pieno controllo creativo. Così, per un paio d'anni, Spidey vestì il costume nero prima che Todd McFarlane lo riportasse alle sembianze classiche rosse e blu. Il costume nero non sarebbe tornato, poi, prima del 2007 nella celebre storia Back in Black di J. Michael Straczynski e Ron Garney, in concomitanza con l'evento Civil War.

Preferite l'aspetto attuale del costume nero, con il ragno bianco, o lo avreste preferito rosso?