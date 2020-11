Amazing Spider-Man: torna un grande nemico dell'Uomo Ragno

Nella saga "Gli ultimi resti" di Amazing Spider-Man gli alleati di Spidey se la sono vista brutta nella battaglia contro Sin-Eater e quest'ultimo ancora vivo, ha intenzione di contattare un vecchio nemico dell'uomo ragno.

Il duro scontro con Sin-Eater si è cononcluso, e fortunatamente Mary Jane, che stava per morire coinvolta nel conflitto, è sopravvissuta. Nel numero 51 della serie si è però scoperto che il villain è ancora vivo e continua a giurare fedeltà a Kindred, di cui abbiamo recentemente scoperto l'identità tra le pagine di Amazing Spider-Man.

Sin-Eater ora ha un piano ed ha deciso di far scontrare gli eroi con un nemico ben conosciuto. Il suo nome è Morlun ed è un avversario temibile per chi possiede i poteri di ragno, o più in generale poteri totemici. Egli infatti è un vampiro psichico che per nutrirsi necessita l'energia psichica di coloro che sono in possesso di poteri totemici e in passato mise in seria difficolta Spidey. Nonostante il protagonista sia già riuscito in precedenza a sopravvivere all'incontro col suddetto nemico non è detto che riuscirà a farcela nuovamente, il ritorno di Morlun renderà la situazione certamente più tesa.

Il volume 51 dell'opera è stato scritto da Matthew Rosenberg e Nick Spencer ed è disegnato da Federico Vicentini, sappiamo inoltre che la saga "Gli ultimi resti" di Amazing Spider-Man sta volgendo al termine.

