Amazing Spiderman: le Variant cover del numero 25 si ispirano allo stile di Ditko

Anche l'ultimo arco di The Amazing Spiderman si è concluso, mostrandoci l'uscita di scena di uno dei villain storici della serie, che è scomparso imparando dai propri errori al fine di redimersi, pagando però, un prezzo davvero caro.

Intanto, sono uscite le immagini in anteprima delle nuove Variant Cover del numero 25 di The Amazing Spiderman che saranno disponibili il prossimo mese. Diversi artisti hanno partecipato alla realizzazione delle copertine in questione (Ryan Stegman su tutti), con una speciale variant che fa il verso allo storico stile di Ditko che siamo sicuri andrà a ruba tra i fan più accaniti. Ecco la lista precisa:

AMAZING SPIDER-MAN 25 BLANK VARIANT (MAY190824)

AMAZING SPIDER-MAN 25 STEVE DITKO HIDDEN GEM VARIANT (MAY190818)

AMAZING SPIDERMAN 25 DAN HIPP VARIANT (MAY190819)

AMAZING SPIDERMAN 25 TODD NAUCK CARNAGE-IZED VARIANT (MAY190822)

AMAZING SPIDERMAN 25 POP CHART VARIANT (MAY190823)

AMAZING SPIDERMAN 25 WALTER SIMONSON VARIANT (MAY190816)

AMAZING SPIDERMAN 25 GREG SMALLWOOD VARIANT (MAY190817)

AMAZING SPIDERMAN 25 PAT GLEASON VARIANT (MAY190821)

AMAZING SPIDERMAN 25 STEGMAN VARIANT (MAY190821)

Le altre copertine oscillano tematicamente parlando, da uno stile più classico che rimanda al passato dell'Uomo ragno ad uno più moderno, fornendo una commistione di atmosfere che farà felici gli appassionati di tutti i tipi. Peter nel nuovo numero dovrà affrontare i pericoli rappresentati dalla presenza di Elettro e di Mysterio che metteranno alle strette Spiderman nel salvataggio di Mary Jane.

Il nuovo rilancio di Amazing Spiderman è tornato alle origini, proponendoci delle storie più urbane e vicine al gusto classico del personaggio, che riscopre i suoi vecchi nemici e li ricontestualizza in un ambiente si familiare ma arricchito di nuove idee. Se siete fan del personaggio date un'occhiata anche agli ultimi sviluppi di Symbiote Spiderman, che ha introdotto un villain mai visto prima.