Amazon Comics Award: trionfa The Promised Neverland di J-Pop, terzo posto per Demon Slayer

The Promised Neverland di Kaiu Shirai ha vinto la prima edizione dell'Amazon Comics Award, il contest nato nel 2020 dalla collaborazione tra Amazon Italia e Lucca Comics & Games. J-Pop Manga, editore del fumetto, ha festeggiato la prima posizione con un post sui canali social, ringraziando i fan per il supporto.

Il vincitore è stato deciso tramite voto pubblico, con partecipazione riservata ai soli clienti di Amazon Italia. Di seguito potete leggere la lista dei fumetti candidati.

Anestesia, Fumetti Brutti

The Walking Dead, Robert Kirkman

The Promised Neverland , Kaiu Shirai

, Kaiu Shirai Le storie del mistero, Lyon Gamer

Killing stalking, Koogi

Tex. Dakotas, Gianluigi Bonelli e Giovanni Tucci

Dragon Ball Super, Akira Toriyama e Toyotaro

Quaderni giapponesi, Igort

Sapiens. La rivoluzione cognitiva, Yuval Noah Harari

Lo Hobbit. Schizzi e bozzetti, Alan Lee

Scheletri, Zerocalcare

Nelle Indie perigliose, Alain Ayroles

Jimi Hendrix, Matteo Guarnaccia

Andrà tutto bene, Leo Ortolani

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Koyoharu Gotouge

The Promised Neverland ha dunque chiuso in prima posizione, mentre hanno completato il podio Scheletri di Zerocalcare (BAO Publishing) e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge (Edizioni Star Comics).

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con la Top 3? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualche nuovo fumetto, poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alle uscite di novembre di J-Pop Manga e ai recenti annunci del Lucca Changes 2020.